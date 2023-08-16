Во время одной из ночных атак россиян на Одесскую область наши защитники сбили вражеский дрон-камикадзе. Это сделали украинские пограничники.

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Пограничники превратили вражеский дрон в металлолом

Министерство внутренних дел поделилось кадрами уничтожения российского беспилотника.

Момент сбития одного из дронов пограничниками во время ночной атаки врага на Одесщину,

– говорится в подписи к видео.

В МВД не указали, когда именно было снято это событие.

На кадрах можно увидеть, как пограничники стреляют, вероятно, из стрелкового и зенитного оружия по дрону-камикадзе и подсвечивают вражескую цель прожекторами. Вскоре им удается подбить БПЛА. Он начинает снижаться, а затем взрывается.

После этого наши защитники начали громко радоваться и аплодировать. Ведь этот дрон мог нанести серьезные разрушения и убить или ранить мирных людей, если бы он долетел до выбранной российскими оккупантами цели.

Красивое уничтожение российского БПЛА: видео МВД Украины



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