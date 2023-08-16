Під час однієї з нічних атак росіян на Одеську область наші захисники збили ворожий дрон-камікадзе. Це зробили українські прикордонники.

До теми Атака на порти Рені та Ізмаїла: у Румунії показали кадри вибухів, що лунали поруч

Прикордонники перетворили ворожий дрон на брухт

Міністерство внутрішніх справ України поділилося кадрами знищення російського безпілотника.

Момент збиття одного з дронів прикордонниками під час нічної атаки ворога на Одещину,

– мовиться у подпісі до відео.

В МВС не вказали, коли саме був зафільмована ця подія.

На кадрах можно побачити, як прикордонники стріляють, імовірно, зі стрілецької та зенітної зброї по дрону-камікадзе та підсвічують ворожу ціль прожекторами. Незабаром їм вдається підбити БпЛА. Він почанає знижуватися, а потім вибухає.

Після цього наши захисники почали голосно радіти й аплодувати. Адже цей дрон міг завдати серйозних руйнувань та вбити чи поранити мирних людей, якби він долетів до обраної російськими окупантами цілі.

Красиве знищення російського БпЛА: відео МВС України



Інші новини про дрони-камікадзе