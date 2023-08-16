Під час однієї з нічних атак росіян на Одеську область наші захисники збили ворожий дрон-камікадзе. Це зробили українські прикордонники.
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Прикордонники перетворили ворожий дрон на брухт
Міністерство внутрішніх справ України поділилося кадрами знищення російського безпілотника.
Момент збиття одного з дронів прикордонниками під час нічної атаки ворога на Одещину,
– мовиться у подпісі до відео.
В МВС не вказали, коли саме був зафільмована ця подія.
На кадрах можно побачити, як прикордонники стріляють, імовірно, зі стрілецької та зенітної зброї по дрону-камікадзе та підсвічують ворожу ціль прожекторами. Незабаром їм вдається підбити БпЛА. Він почанає знижуватися, а потім вибухає.
Після цього наши захисники почали голосно радіти й аплодувати. Адже цей дрон міг завдати серйозних руйнувань та вбити чи поранити мирних людей, якби він долетів до обраної російськими окупантами цілі.
Красиве знищення російського БпЛА: відео МВС України
Інші новини про дрони-камікадзе
- Нагадаємо, представник ГУР Андрій Юсов натякнув, що ще зарано говорити про повноцінне виробництво "Шахедів" у Росії. Зараз окупанти збирають ці дрони з іранських деталей, а потім використовують такі безпілотники проти України. За словами розвідника, загарбники вже майже рік не можуть налагодити самостійне виробництво цих БпЛА.
- Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк нещодавно у розмові з 24 Каналом припускала, що поставки іранських дронів-камікадзе в Росію призупинені. Про це може свідчити зменшення кількості повітряних вантажних рейсів з Тегерана до Москви.
- Раніше командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв пояснював, чому наші захисники не збивають ворожі дрони-камікадзе одразу після перетину держкордону. Він наголосив, що вночі збивати ворожі БпЛА не завжди просто. Адже окупанти постійно змінюють їхні маршрути та запускають ці безпілотники на гранично малих висотах.