Враг стремится спровоцировать отход ВСУ. И для этого, как рассказала в эфире 24 Канала аэроразведчица 67 ОМБр 2 механизированного батальона Наталья Денисенко, применяет тактику Авдеевского направления.

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Какие маневры применяют россияне

Аэроразведчица рассказала, что украинские защитники всеми силами пытаются сдержать врага, который крайне активно начал применять тактику Авдеевского направления.

Я там была и видела, как враг маленькими группами пытается продвигаться. Сейчас они пробуют делать то же самое и на Лиманском направлении,

– отметила Денисенко.

К счастью, наши военные имеют опыт, который помогает бороться с противником более эффективно. Ежедневно благодаря "птичкам" пилоты обезвреживают вражескую технику и предотвращают продвижение российских войск.

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В чем сильная сторона врага

По словам военной, россияне умеют очень хорошо маскироваться и скрываться, понимают важность беспилотников и поэтому стараются максимально спрятаться от них. В то же время помогают их обнаруживать, а особенно ночью, тепловизионные дроны.

Враг совершенствуется во всем: и в технических составляющих, и в пехотных. Это касается всех направлений. Нам нельзя ни в коем случае расслабляться. Единственное, что мы можем делать – учиться и также развиваться, это единственный способ их победить,

– подчеркнула Наталья Денисенко.

Постоянно появляются какие-то нововведения: то маскировочные плащи, то замедленное передвижение, то окопы с разветвленной системой входов и выходов. Россияне каждый раз придумывают что-то новое, поэтому надо быть сообразительными, чтобы их переиграть.

Какая ситуация возле Лимана: смотрите на карте