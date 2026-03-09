"Не ели три недели": оккупанты сдаются в плен из-за голода на Лиманском направлении
- Россияне на Лиманском направлении сталкиваются с проблемами логистики, что приводит к голодовке.
- Оккупанты оставили записку с просьбой сдаться в плен из-за трехнедельной голодовки.
На Лиманском направлении российские военные сталкиваются с серьезными проблемами с обеспечением. Некоторые из них оставляют записки с просьбой сдаться в плен украинским военным.
Оккупанты оказались в крайне сложных условиях из-за логистических проблем. Об этом сообщили в 66 отдельной механизированной бригаде имени князя Мстислава Храброго.
Почему россияне сдаются в плен?
Иногда это приводит к полному голоданию. Поэтому россияне ищут все возможные способы сдаться в плен 66 ОМБр имени князя М. Храброго.
Во время разведки операторы дронов мотопехотного батальона "Стальные всадники" увидели большое послание с мольбой сдаться в плен.
Готовы сдаться в плен. Нет сил, не ели 3 недели. Нужна еда и связь,
– написали оккупанты.
Проблемы с обеспечением у россиян начались уже давно. В частности, за 2025 год, из-за отсутствия эвакуации раненых, смертность от поражений достигала 55%. В этом году – более 65%.
Записка россиян, которые просятся в плен / Фото 66 ОМБр имени князя М. Храброго
Что известно о потерях россиян в войне?
Украинские военные 6 марта ликвидировали четырех российских офицеров в приграничном районе Курской области, применив дрон-бомбардировщик "Баба-Яга". В результате удара погибли майор, капитан и двое старших лейтенантов.
Российских военных формально отправляют в отпуск, но фактически заставляют обустраивать оборонительные позиции под Бахмутом. По данным движения "Атеш", в 2025 году так оформили более 90 солдат 24-го мотострелкового полка – вместо отдыха они рыли окопы из-за недостатка личного состава. Тем, кто отказывается или рассказывает о схеме, угрожают переводом в штурмовые подразделения.
Россия из-за нехватки личного состава начала переводить военных медиков на боевые должности. По данным движения "Атеш", на Херсонском направлении терапевтов, медбратьев и фельдшеров отправляют в окопы с автоматами. В то же время из-за активного применения украинских дронов количество раненых оккупантов растет, но лечить их все меньше кому, из-за чего военные жалуются на нехватку даже базовой медицинской помощи.