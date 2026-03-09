"Не ели три недели": оккупанты сдаются в плен из-за голода на Лиманском направлении

На Лиманском направлении российские военные сталкиваются с серьезными проблемами с обеспечением. Некоторые из них оставляют записки с просьбой сдаться в плен украинским военным.

Оккупанты оказались в крайне сложных условиях из-за логистических проблем. Об этом сообщили в 66 отдельной механизированной бригаде имени князя Мстислава Храброго.

Почему россияне сдаются в плен?

Иногда это приводит к полному голоданию. Поэтому россияне ищут все возможные способы сдаться в плен 66 ОМБр имени князя М. Храброго.

Во время разведки операторы дронов мотопехотного батальона "Стальные всадники" увидели большое послание с мольбой сдаться в плен.

Готовы сдаться в плен. Нет сил, не ели 3 недели. Нужна еда и связь,

– написали оккупанты.

Проблемы с обеспечением у россиян начались уже давно. В частности, за 2025 год, из-за отсутствия эвакуации раненых, смертность от поражений достигала 55%. В этом году – более 65%.

Что известно о потерях россиян в войне?