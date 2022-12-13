На линии фронта волонтеры установили камеры наблюдения: как это работает против врага

Украинские волонтеры еще до начала полномасштабного вторжения начали разрабатывать проект установки камер наблюдения на линии фронта. Его главная цель – дать возможность военным видеть передвижение врагов в радиусе несколько десятков километров и быстро реагировать на них.

Такие камеры помогают военным оставаться в безопасном месте и при этом контролировать ситуацию вокруг. Сами же воины ВСУ рассказали 24 канала, что с самого начала полномасштабного вторжения такая система помогла спасти не одну жизнь.

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Ребята говорят, что после установки этой системы у них количество "двухсотых" уменьшилось. Все потому, что исчезла необходимость высовываться и смотреть по сторонам, ты видишь весь сектор, камера вращается. Кроме этого, она тепловизорна, ты видишь и ночью, и днем, и утром. То есть у тебя есть полная защита, главная задача – просто следить за всем, – объяснил украинский государственный менеджер, общественный деятель Юрий Голик.

Камеры наблюдения помогали ВСУ содержать Пески в течение месяцев

По словам военного Александра Карпюка, известного в соцсетях как Серж Марко, именно такие камеры помогали долгое время держать Пески. На линии фронта бойцы 56 и 58 бригад имели системы, оснащенные камерами как дневного, так и ночного видения. Таким образом, защитники и защитницы могли вовремя реагировать на появление врага.

Кроме этого, Александр Карпюк добавил, что это был и стратегический ход, ведь россияне столкнулись со своеобразным моральным давлением. Враг хорошо знал наличие этих камер в ВСУ и боялся приближаться к позициям даже после разгрома Песков.

В Песках стояли камеры, бойцы просто сидели в своих блиндажах, в наблюдательных пунктах. Это хорошо организованная линия обороны, и большое спасибо Юри Голику, Кубракову, которые находили средства… Но если бы не фразы "вы найдите, а деньги мы соберем, просто сделайте как надо, сделайте бойцам как нужно", пожалуй, этого проекта и не было бы, – рассказал военный, волонтер и бизнесмен Александр Карпюк.

На фронте установили камеры наблюдения – смотрите видео

С чего начинался важный проект

Реализовывать этот пилотный проект за свой счет волонтеры начали еще летом 2021 года. У компании "Укрспецсистемс" они приобрели лицензию на программное обеспечение "Терминал", разработали специальный софт, протянули интернет, договорились с провайдерами, установили камеры на крайние точки столкновения и лично следили, чтобы все это заработало на достойном уровне.

"Нам с Кубраковым нужно было воочию увидеть, что оно действует, как работает эта программа, выдерживает ли она холод или нет. Необходимо было пообщаться с людьми, которые пользуются этой системой. Это очень важно, потому что, находясь в Киеве и читая какие-то отчеты или СМС-сообщения, ты не можешь понять, как оно работает. Нужно ехать, поэтому мы всю линию плюс-минус прошли и понимали, что там происходит", – пояснил Юрий Голик.

На этом волонтеры не планируют останавливаться. В планах – обеспечить такими камерами видеонаблюдения всю линию фронта, чтобы помочь военным удерживать ее, оставаясь в относительной безопасности.