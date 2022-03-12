Линии электропередач до ЧАЭС ремонтируют, – надзорный орган ООН

Технические специалисты уже ремонтируют поврежденные линии электропередач до Чернобыльской атомной электростанции.

Ремонт начали в четверг. Об этом сообщает надзорный орган ООН.

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Что этому предшествовало

Линии полностью перерезали в начале этой недели, последнюю уничтожили в результате обстрела оккупантов в среду, предупреждал министр энергетики Герман Галущенко.

Международное агентство по атомной энергии отмечает, что дизельные генераторы обеспечивают резервное питание объекта из среды. Дополнительные запасы топлива доставлены на контролируемый Россией объект.

Захват ЧАЭС

Российские военные захватили станцию 28 февраля.

Они содержат персонал АЭС практически в заложниках.

Украинский регулятор сообщил МАГАТЭ, что потерял связь со станцией.

Разведка предупредила, что оккупанты могут готовить теракт на ЧАЭС.