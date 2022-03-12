Линии электропередач до ЧАЭС ремонтируют, – надзорный орган ООН
12 марта 2022 , 07:57Читати новину українською
Источник:CNN
Технические специалисты уже ремонтируют поврежденные линии электропередач до Чернобыльской атомной электростанции.
Ремонт начали в четверг. Об этом сообщает надзорный орган ООН.
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Что этому предшествовало
Линии полностью перерезали в начале этой недели, последнюю уничтожили в результате обстрела оккупантов в среду, предупреждал министр энергетики Герман Галущенко.
Международное агентство по атомной энергии отмечает, что дизельные генераторы обеспечивают резервное питание объекта из среды. Дополнительные запасы топлива доставлены на контролируемый Россией объект.
Захват ЧАЭС
- Российские военные захватили станцию 28 февраля.
- Они содержат персонал АЭС практически в заложниках.
- Украинский регулятор сообщил МАГАТЭ, что потерял связь со станцией.
- Разведка предупредила, что оккупанты могут готовить теракт на ЧАЭС.
Важно – Путин готовит теракт на Чернобыльской АЭС, – разведка: