Линии электропередач до ЧАЭС ремонтируют, – надзорный орган ООН

12 марта 2022 , 07:57
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Источник:

CNN

Технические специалисты уже ремонтируют поврежденные линии электропередач до Чернобыльской атомной электростанции.

Ремонт начали в четверг. Об этом сообщает надзорный орган ООН.

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Что этому предшествовало

Линии полностью перерезали в начале этой недели, последнюю уничтожили в результате обстрела оккупантов в среду, предупреждал министр энергетики Герман Галущенко.

Международное агентство по атомной энергии отмечает, что дизельные генераторы обеспечивают резервное питание объекта из среды. Дополнительные запасы топлива доставлены на контролируемый Россией объект.

Захват ЧАЭС

  • Российские военные захватили станцию 28 февраля.
  • Они содержат персонал АЭС практически в заложниках.
  • Украинский регулятор сообщил МАГАТЭ, что потерял связь со станцией.
  • Разведка предупредила, что оккупанты могут готовить теракт на ЧАЭС.

Важно – Путин готовит теракт на Чернобыльской АЭС, – разведка:

 

Автор: Ольга Музика