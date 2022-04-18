На линии столкновения продолжаются бои, враг наращивает силы в направлении Николаева, – военный

На юге Украины спокойнее не становится, к сожалению. Орки продолжают обстреливать гражданское население и объекты инфраструктуры.

Об этом в эфире 24 канала рассказал военный и народный депутат Роман Костенко. Он также добавил, что в Николаеве почти неделю нет воды, местные власти и военные делают все возможное, чтобы банально обеспечить людей необходимым.

Читайте также Во время защиты Вознесенска львовские десантники разбили российскую колонну

На линии столкновения продолжаются бои, враг продолжает обстреливать наши позиции, наши военные пытаются выбить их из "окопаных" позиций. Также нужно заметить, что враг наращивает силы в направлении Николаева,

– сообщает Роман Костенко.

Обратите внимание. Утром 18 апреля 2022 года враг обстрелял Львов, выпустив 4 ракеты из Каспийского региона, среди пострадавших – ребенок. Также под острелами находился и Харьков, горожан призывают не выходить из дома до вечера.

Оккупанты начали наступление на Луганщине: смотрите видео