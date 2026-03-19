Россия "нацелилась" на один из городов в Донецкой области, но ВСУ контратакуют: обзор фронта от ISW

Российские войска продолжают наступательные действия на севере Сумщины, Харьковщине и Донбассе, однако без существенного продвижения. Однако, оккупанты наращивают интенсивность атак и готовятся к весенне-летней кампании.

Россияне активно готовятся к новым наступательным, хотя и имеют сопротивление от украинских военных. Об этом говорится в новом аналитическом отчете Института изучения войны.

Какова ситуация на фронте?

В течение последних суток российские войска продолжили наступательные действия на севере Сумской области, однако не смогли продвинуться. Бои продолжались вблизи Новониколаевки, Алексеевки, Юнаковки и в направлении ряда населенных пунктов, в частности Малой Корчаковки и Писаревки.

На Харьковской области российские войска также не достигли продвижения, хотя активно атаковали к северу от Харькова и в районе Волчанска. По сообщению аналитиков, в направлении Купянска российские силы усилили интенсивность атак – с нескольких в сутки до девяти. Украинские военные отмечают, что враг готовится к весенне-летнему наступлению, накапливая ресурсы, и сейчас использует преимущественно плохо подготовленную пехоту малыми группами.

На Донецкой области российские войска имели частичное продвижение в районе Лимана и Покровска. В частности, зафиксировано движение оккупантов вблизи Новоселовки и к северу от Уюта. В то же время украинские силы проводят контратаки и совершенствуют тактику применения дронов, что позволяет сдерживать врага и уменьшать количество его штурмов.

Ситуация на фронте по состоянию на 19 марта / Карты ISW

Особенно интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении, где россияне все чаще используют мототехнику и легкую бронетехнику. Украинские военные сообщают об уничтожении десятков единиц такой техники, включая мотоциклы и автомобили.

По данным украинских военных, Россия также планирует захватить Константиновку до майских праздников и летом начать бои за Славянск и Краматорск. На этом направлении враг активно применяет артиллерию, авиацию и FPV-дроны, осуществляя сотни ударов ежедневно.

На юге, в частности в Запорожской области российские войска также продолжали атаки, однако без успехов. На Херсонской области не фиксировалось боевых действий.

Что говорят украинские военные о ситуации на фронте?