Россия "нацелилась" на один из городов в Донецкой области, но ВСУ контратакуют: обзор фронта от ISW
Российские войска продолжают наступательные действия на севере Сумщины, Харьковщине и Донбассе, однако без существенного продвижения. Однако, оккупанты наращивают интенсивность атак и готовятся к весенне-летней кампании.
Россияне активно готовятся к новым наступательным, хотя и имеют сопротивление от украинских военных. Об этом говорится в новом аналитическом отчете Института изучения войны.
Какова ситуация на фронте?
В течение последних суток российские войска продолжили наступательные действия на севере Сумской области, однако не смогли продвинуться. Бои продолжались вблизи Новониколаевки, Алексеевки, Юнаковки и в направлении ряда населенных пунктов, в частности Малой Корчаковки и Писаревки.
На Харьковской области российские войска также не достигли продвижения, хотя активно атаковали к северу от Харькова и в районе Волчанска. По сообщению аналитиков, в направлении Купянска российские силы усилили интенсивность атак – с нескольких в сутки до девяти. Украинские военные отмечают, что враг готовится к весенне-летнему наступлению, накапливая ресурсы, и сейчас использует преимущественно плохо подготовленную пехоту малыми группами.
На Донецкой области российские войска имели частичное продвижение в районе Лимана и Покровска. В частности, зафиксировано движение оккупантов вблизи Новоселовки и к северу от Уюта. В то же время украинские силы проводят контратаки и совершенствуют тактику применения дронов, что позволяет сдерживать врага и уменьшать количество его штурмов.
Ситуация на фронте по состоянию на 19 марта / Карты ISW
Особенно интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении, где россияне все чаще используют мототехнику и легкую бронетехнику. Украинские военные сообщают об уничтожении десятков единиц такой техники, включая мотоциклы и автомобили.
По данным украинских военных, Россия также планирует захватить Константиновку до майских праздников и летом начать бои за Славянск и Краматорск. На этом направлении враг активно применяет артиллерию, авиацию и FPV-дроны, осуществляя сотни ударов ежедневно.
На юге, в частности в Запорожской области российские войска также продолжали атаки, однако без успехов. На Херсонской области не фиксировалось боевых действий.
Что говорят украинские военные о ситуации на фронте?
Военный эксперт Василий Пехньо считает, что приоритетным направлением весеннего наступления России будет не Запорожье. Хотя область и остается важной для врага, но основные усилия оккупанты сконцентрируют на Донетчине.
Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж для 24 Канала отметил, что россияне сосредоточили значительные силы на Запорожском направлении и пытаются прорваться на Донбассе, в частности на Лиманском направлении. Украина проводит контрудары и укрепляет оборону на ключевых направлениях, таких как Гуляйполе, где российские силы хотят расширить штурмовые действия.
Кроме того, контратакующие действия украинской армии становятся серьезным вызовом для российских планов на весну. Аналитики ISW пишут, что российское командование вынуждено выбирать между удержанием позиций в Днепропетровской области и наступлением на других участках фронта.