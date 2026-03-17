Именно к таким выводам приходят аналитики из Института изучения войны.
Насколько серьезны последствия для российской армии?
ISW отмечает, что россияне неоднократно вынуждены были перебрасывать войска с других участков фронта на Александровское и Гуляйпольское направления, а иногда и привлекать резервы, которые берегли на будущие наступательные операции. Среди таких военных формирований:
- 40-я бригада морской пехоты и 55-я дивизия морской пехоты Тихоокеанского флота России, которые передислоцировали из тактического района вблизи Доброполья на Гуляйпольский в конце февраля.
- 120-я дивизия морской пехоты.
- 656-й мотострелковый полк, данных об участии в боях которого не было с августа 2025 года.
- Как сообщает украинский военный обозреватель Константин Машовец, 69-я отдельная бригада прикрытия и 38-я мотострелковая бригада могут стать следующими, которые выведут из резерва для обороны Александровского направления.
Карта боевых действий в Днепропетровской области / ISW
Карта боевых действий в Запорожской области / ISW
Как эти действия влияют на дальнейшие намерения России?
Аналитики приходят к выводу, что если ситуация будет развиваться так и дальше, то контратаки ВСУ поставят российское командование перед непростым выбором или отражать украинские контрнаступательные действия, или наступать на других участках фронта, потому что личного состава и техники на обе задачи не хватает. Таким образом украинские военные делают невозможным планы россиян провести весенне-летнее наступление в 2026 году.
Обратите внимание! В разговоре с 24 Каналом генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, рассказал, что Силы обороны Украины осуществляют активную оборону. Кроме того он подтверждает, ВСУ срывают весеннее наступление России, подчеркнув, что это принципиальный момент на который задействуют много усилий.