О серьезных потерях противника сообщила сама бригада в своих соцсетях.

Что известно о потерях оккупантов?

Украинские десантники полностью вывели из строя 2-й батальон "Оплота". О серьезности повреждений свидетельствует тот факт, что российское военное командование вывело его остатки с передовой. После неудачного штурма большинство военной техники и личного состава было уничтожено.

Сейчас Покровское направление остается одним из самых тяжелых на всей линии фронта. За последние сутки ВСУ удалось отбить около 20 попыток штурма от оккупантов на такие населенные пункты как: Мирноград, Новопавловка, Родинское, Торецкое, Удачное.

Россия имеет существенные проблемы. Уже три месяца подряд в России количество людей, которых набрали в ряды российской армии, меньше, чем количество потерянных на фронте. Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт Игорь Романенко в эфире 24 Канала отмечал, что врагу приходится искать дополнительные способы пополнения своего войска.



Россия имеет планы в 2026 году продвигаться вперед, а человеческих ресурсов для этого у нее нет. И поэтому, по словам Игоря Романенко, приходится искать различные способы пополнения своего войска. В частности, привлекать российских студентов вузов, которые имеют академические задолженности и могут быть отчислены. Им предлагают альтернативу – служить в армии.

Чем известен "Оплот"?

5-я мотострелковая бригада оккупантов носит имя бывшего главаря террористов и главы так называемой ДНР Александра Захарченко, ликвидированного в 2018 году. Она принимала активное участие в российско-украинской войне еще с 2014 года.

В 2015 Евросоюз наложил санкции на это вооруженное формирование, а Путин в 2024 присвоил ей звание "гвардейская". Обычно так президент РФ отмечает военные подразделения, которые наиболее активно отличились в агрессивной войне против Украины. Через 12 лет после боев за ДАП (донецкий аэропорт) военные 79-й бригады снова встретились с врагом и нанесли ему серьезный урон.

Какая сейчас ситуация на фронте?

В 2026 году украинские военные не только успешно ведут оборонительные действия, но и освобождают территорию: