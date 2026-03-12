В то же время Кремль пытается создать информационные условия для расширения своих политических и военных требований. Об этом сообщает ISW.

Смотрите также Россияне там прижаты, – полковник запаса назвал самую большую проблему врага на Запорожье

Какая ситуация на фронте?

Аналитики обнародовали новые карты боевых действий по состоянию на 12 марта. Они свидетельствуют, что российские войска продолжают наступательные операции, однако Украина ведет успешные контратаки.

Купянское и Лиманское направления

На северо-востоке Украины бои продолжаются в районах Купянска и на линии Сватово – Кременная. Российские войска пытаются удерживать свои позиции и проводят локальные атаки, чтобы оттеснить украинские силы от ключевых логистических маршрутов.

В то же время украинские подразделения также проводят контратаки на отдельных участках фронта. По данным аналитиков, в последнее время ВСУ смогли продвинуться на некоторых позициях в районе Купянска.

Донецкое направление

Одни из самых интенсивных боев продолжаются в Донецкой области. Российские войска продолжают попытки продвижения в районах Константиновки, Дружковки и других населенных пунктов.

Этот участок фронта остается ключевым для российского командования, ведь Москва стремится полностью захватить территорию Донбасса. Именно поэтому там сосредоточено значительное количество российских сил и техники.

Украинские подразделения пытаются сдерживать наступление и проводят контратаки, чтобы стабилизировать линию фронта.

Запорожское направление

На юге Украины бои продолжаются в районах Гуляйполя и на западе Запорожской области. Украинские силы в последнее время проводили контрнаступательные действия, которые заставили российские войска отступить с некоторых позиций.

Аналитики отмечают, что эти операции могли быть направлены на то, чтобы сорвать подготовку российского командования к более масштабному наступлению в 2026 году.

Южное направление и удары по тылу России

В то же время украинские силы продолжают кампанию ударов по военным объектам в глубине территории России.

В частности, по данным аналитиков, украинские военные нанесли удар крылатыми ракетами Storm Shadow по предприятию по производству микрочипов в Брянске. Российские власти пытались преуменьшить значение этой атаки.

Эксперты отмечают, что такие удары могут осложнить обеспечение российской армии и повлиять на ее военные возможности.

Ситуация на фронте по состоянию на утро 12 марта / Карты ISW

Кремль имеет хитрый план по фронту и переговоров