Про серйозні втрати супротивника повідомила сама бригада у своїх соцмережах.
Що відомо про втрати окупантів?
Українські десантники повністю вивели з ладу 2-й батальйон "Оплоту". Про серйозність ушкоджень свідчить той факт, що російське військове командування вивело його залишки з передової. Після невдалого штурму більшість військової техніки та особового складу була знищена.
Наразі Покровський напрямок залишається одним з найважчих на всій лінії фронту. За останню добу ЗСУ вдалося відбити близько 20 спроб штурму від окупантів на такі населені пункти як: Мирноград, Новопавлівка, Родинське, Торецьке, Удачне.
Зверніть увагу! Росія має суттєві проблеми. Вже три місяці поспіль в Росії кількість людей, яких набрали до лав російської армії, менша, ніж кількість втрачених на фронті. Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт Ігор Романенко в ефірі 24 Каналу наголошував, що ворогу доводиться шукати додаткові способи поповнення свого війська.
Росія має плани у 2026 році просуватися вперед, а людських ресурсів для цього у неї немає. І тому, за словами Ігоря Романенка, доводиться шукати різні способи поповнення свого війська. Зокрема, залучати російських студентів вишів, які мають академічні заборгованості і можуть бути відраховані. Їм пропонують альтернативу – служити у війську.
Чим відомий "Оплот"?
5-та мотострілецька бригада окупантів носить ім'я колишнього ватажка терористів та очільника так званої ДНР Олександра Захарченка, ліквідованого у 2018 році. Вона брала активну участь в російсько-українській війні ще з 2014 року.
У 2015 Євросоюз наклав санкції на це збройне формування, а Путін у 2024 присвоїв їй звання "гвардійська". Зазвичай так президент РФ відзначає військові підрозділи, які найбільш активно відзначились в агресивній війні проти України. Через 12 років після боїв за ДАП (донецький аеропорт) військові 79-ї бригади знову зустрілися з ворогом і завдали йому серйозної шкоди.
Яка зараз ситуація на фронті?
У 2026 році українські військові не лише успішно ведуть оборонні діії, а й звільняють територію:
- Президент України заявив, що нова наступальна кампанія росіян втопилася у цій весні.
- Cхожі оцінки дає американський Інститут вивчення війни, який каже, що українське військо зриває підготовку ворога до масштабного наступу.
- Ба більше, нещодавно Генштаб повідомив, що ЗСУ звільнили від росіян, майже, всю територію Дніпропетровщини.