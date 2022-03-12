Об этом напомнил мэр Ровно Александр Третьяк.

Он сообщил, что сейчас есть подтверждение от Вооруженных Сил Украины того, что линия границы с Беларусью под надежной защитой наших военных.

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Известно, что сейчас военные, которые стояли недалеко от границы, наоборот – отошли от границы вглубь страны. Но прибыли другие белорусские военные, которые окапываются у села Копаны,

– рассказал Третяк.

Мэр Ровно объяснил, что на границе идет ротация военных Беларуси.

"Но в целом ситуация подконтрольна нашим военным, которые готовы дать отпор. Мы встретим гостеприимно", – сказал он. Но заверил жителей Ровенщины в том, что у нас есть надежные военные, которые берегут наш покой и держат оборону.

Что известно о провокациях на территории Беларуси

Сегодня, 11 марта, российские самолеты вылетели из Дубровицы (Беларусь), зашли на территорию Украины и развернулись над населенными пунктами Городичи и Тумени. А дальше – нанесли огневое поражение по белорусскому селу Копани.