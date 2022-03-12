Про це нагадав мер Рівного Олександр Третяк.

Він повідомив, що на даний момент є підтвердження від Збройних Сил України, що лінія кордону з Білоруссю під надійним захистом наших військових.

До теми Попри тривогу, на Рівненщині ніч пройшла спокійно: кордон не порушений

Відомо, що зараз ті військові, які стояли недалеко від кордону, навпаки – відійшли від кордону вглиб країни. Але прибули інші білоруські військові, які окопуються біля села Копані,

– розповів Третяк.

Мер Рівного пояснив, що на кордоні відбувається ротація військових Білорусі.

"Але загалом ситуація підконтрольна нашим військовим, які готові дати відсіч. Ми зустрінемо гостинно", – сказав він. Та запевнив мешканців Рівненщини у тому, що ми маємо надійних військових, який бережуть наш спокій і тримають оборону.

Що відомо про провокації на території Білорусі

11 березня, російські літаки вилетіли з Дубровиці (Білорусь), зайшли на територію України та розвернулись над населеними пунктами Городичі та Тумені. А далі – завдали вогневого ураження по білоруському селу Копані.

Росіяни також обстрілювали пункти Бухличі та Верхній Теребежів, які розташовані на території Білорусі. Однак, згодом у Міноборони Білорусі заявили, що їх ніхто не обстрілював.