С начала войны – только твиттер, твиттер. Там англоязычная аудитория. Там мир слышит. Почти 250 тысяч фолловеров.

260 миллионов просмотров за неполный месяц. Четверть миллиарда. Мир с нами. Все так очевидно. Линия между добром и злом еще никогда не была яснее…

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Запад не слышит

С другой стороны, даю интервью всяким западным медиа – и часто такое впечатление, что говоришь с лягушкой: холодной, бездушной. Иногда не так. Иногда встречаются журналисты с сердцем. Но в большинстве своем – лягушки. Ждут, когда мы сдадимся. Не верят…

Понимаю, что нужно написать статью, но воздуха не хватает писать. Впервые в жизни стало тяжело молиться. Задаю себе вопрос, звучавший миллиарды раз: как мог Бог такое допустить…

Актуально Россия уже не знает, как выйти из войны

Прости, Украина, святая земля. Спасибо тебе, наша армия! Так жаль, что никогда в жизни не был ни в Чернигове, ни в Сумах, ни в Мелитополе, ни в Херсоне… Уже 20 лет не был ни в Одессе, ни в Харькове. Так хочется их всех объехать, их всех обнять…

После войны, после победы – обязательно.

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