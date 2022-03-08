Линия между светом и тьмой пролегла по линиям украинских окопов, – Данилов

После того, как Россия вторглась в Украину 24 февраля, жизнь поделилась на "до" и "после". Цивилизованный мир оказался на грани потери своих ценностей, отстаиваемых Украиной.

Украина нуждается в практической помощи

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что после вторжения России мир сплотился вокруг Украины. Он заявил, что линия между светом и тьмой теперь пролегает в украинских окопах.

Стоит внимания Мы закроем небо сами, но дайте нам оружие, если ваше – в чехлах – Данилов в НАТО

Мир сплотился вокруг Украины и линия между светом и тьмой пролегла по линиям украинских окопов,

– сказал секретарь СНБО.

Данилов поблагодарил западных партнеров за оружие и каждый голос в защиту Украины. В частности он отметил создание Международной группы поддержки Украины.

Вместе с тем, секретарь СНБО отметил, что сейчас Украина нуждается в практической помощи. Речь идет о защите украинского неба. Украинской армии нужна боевая авиация и средства ПВО.

От этого зависит, будет ли Россия убивать наших детей и женщин, наших родителей и пожилых людей. Невинно ли убитые, как ангелы своими крыльями, закроют наше небо? Но как тогда будет чувствовать себя весь мир?!,

- написал Данилов.

Он добавил, что Украина сама закроет свое небо, если НАТО не желает вмешиваться в войну. Но для этого, призывает Данилов, нужно предоставить Украине оружие.

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