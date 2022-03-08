Україна потребує практичної допомоги

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що після вторгнення Росії світ згуртувався навколо України. Він заявив, що лінія між світлом і темрявою тепер пролягає в українських окопах.

Варте уваги Ми закриємо небо самі, але дайте нам зброю, якщо ваша – у чохлах, – Данілов до НАТО

Світ згуртувався навколо України і лінія між світлом і темрявою пролягла по лініям українських окопів,

– сказав секретар РНБО.

Данілов подякував західним партнерам за зброю та кожен голос на захист України. Зокрема, він відзначив створення Міжнародної групи підтримки України.

Разом з тим, секретар РНБО зауважив, що зараз Україна потребує практичної допомоги. Йдеться про захист українського неба. Українському війську потрібна бойова авіація та засоби ПВО.

Від цього залежить, чи буде Росія далі вбивати наших дітей і жінок, наших батьків і літніх людей. Чи безневинно вбиті, як янголи своїми крилами, закриють наше небо? Але як тоді буде почуватися весь інший світ?!,

– написав Данілов.

Він додав, що Україна сама закриє своє небо, якщо НАТО не хоче втручатися у війну. Та для цього, закликає Данілов, потрібно надати Україні зброю.

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