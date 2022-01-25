"Линия обороны Европы проходит здесь": подростки из украинского Нью-Йорка обратились к Западу

Общественная организация Инициативная молодежь украинского Нью-Йорка записала видеообращение к странам Запада. Подростки призвали международных партнеров поддержать Украину на фоне российской угрозы.

Подростки призвали Запад приложить все усилия, чтобы сохранить мир в Нью-Йорке и в Украине. Также они поблагодарили тех, кто поддерживает нашу страну.

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Украинцы хотят жить в мире

Молодые активисты в своем обращении рассказали об украинском Нью-Йорке и о том, что Верховная Рада восстановила историческую справедливость, когда переименовала поселок.

Подростки отметили, что украинцы хотят жить в мире, а потому призвали международное сообщество поддержать наше государство и не допустить войну.

Мы хотим жить в мире и развивать наш украинский Нью-Йорк. Мы просим всех политиков, дипломатов, всех людей доброй воли поддерживать Украину, ее обороноспособность. Украинцы готовы защищать свою страну и самостоятельно решать ее судьбу. Сегодня линия обороны Европы проходит здесь, в Украине, возле Нью-Йорка. И мы просим вас сделать все возможное, чтобы сохранить здесь мир и перспективы на развитие,

– заявили молодые активисты.

Обращение молодежи украинского Нью-Йорка к странам Запада: мощное видео