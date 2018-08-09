Линия Путина направлена на усиление санкций против России, – политолог из РФ

Политика президента России Владимира Путина направлена на усиление международных санкций в отношении РФ. Хозяина Кремля не интересует внутренняя политика.

Такое мнение в эфире телеканала "Дождь" высказал российский политолог Станислав Белковский.

Кадровые назначения Кремля не имеют значения. Имеет значение только общая логика власти. А она довольно понятная в каждом ее звене. Это, безусловно, линия Путина на ужесточение санкций, президент заинтересован, чтобы санкций было больше, чтобы они были жесткими,

– убежден российский политолог.

Читайте также: Последовательно и жестко: как США бьют по России

Он добавил, что президента России не интересует внутренняя политика.

"Путин исходит из того, что только в режиме санкций, то есть, в режиме аврала, российский народ способен на какие-то последовательные творческие активности, а значит, санкции полезны", – пояснил Белковский.

Напомним, накануне в США сообщили о решении ввести новые санкции против России из-за отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.



Антироссийские ограничения планируют ввести в 2 этапа: первый предусматривает ограничения экспорта и финансирования, а второй этап запланирован через три месяца. Они вступят в силу, если Россия не наведет "надежных свидетельств" того, что в дальнейшем не будет использовать химическое оружие.