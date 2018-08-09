Лінія Путіна спрямована на посилення санкцій проти Росії, – політолог з РФ

Політика президента Росії Володимира Путіна спрямована на посилення міжнародних санкцій щодо РФ. Господаря Кремля не цікавить внутрішня політика.

Таку думку в ефірі телеканалу "Дождь" висловив російський політолог Станіслав Бєлковський.

Кадрові призначення Кремля не мають значення. Має значення тільки загальна логіка влади. А вона досить зрозуміла в кожній її ланці. Це, безумовно, лінія Путіна на посилення санкцій, президент зацікавлений, щоб санкцій було більше, щоб вони були жорсткішими,

– висловив переконання російський політолог.

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Він додав, що президента Росії не цікавить внутрішня політика.

"Путін виходить з того, що тільки в режимі санкцій, тобто, в режимі авралу, російський народ здатний на якісь послідовні творчі активності, а значить, санкції корисні", – пояснив Бєлковський.

Нагадаємо, напередодні у США повідомили про рішення запровадити нові санкції проти Росії через отруєння у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.



Антиросійські обмеження планують запровадити у 2 етапи: перший передбачає обмеження експорту і фінансування, а другий етап запланований через три місяці. Вони набудуть чинності, якщо Росія не наведе "надійних свідчень" того, що надалі не використовуватиме хімічну зброю.