В сети опубликовали видео, на котором можно увидеть, что линию фронта в Украине видно из космоса. На записи есть четкое разграничение.

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Выжженная земля

Вследствие полномасштабного вторжения России многие поля в Украине непригодны для посевов или располагаются на оккупированной территории.

В результате боевых действий также было разрушено много населенных пунктов. Теперь это тоже можно увидеть из космоса. В видео также есть сравнение того, как выглядела местность из космоса до начала российского вторжения и после него.

Линия фронта в Украине: смотрите видео

Украинские военные дают врагу отпор на всех направлениях фронта. В частности, на Харьковском направлении оккупанты продолжали наступательные и штурмовые действия при поддержке авиации. Всего здесь произошло 11 боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое и Липцы.

На Торецком направлении агрессор достаточно активен – совершил 16 атак в районах населенных пунктов Торецк, Северное, Железное и Нью-Йорк в Донецкой области.