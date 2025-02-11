В Кремле открестились от любых приездов американцев. Как пояснил 24 Каналу политолог-международник, даже если такой визит состоялся, в нем нет ничего удивительного.

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Хотели создать сенсацию

В российских медиа сначала распространяли информацию о переговорах с Вашингтоном, а теперь пытаются подчеркнуть тот факт, что американские представители готовы встречаться с россиянами вживую.

Непонятно, почему сначала Кремль отрицал визит спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, ведь он специализируется в вопросах Ближнего Востока. Вероятно, "сенсацию" создали намеренно,

– отметил политолог-международник.

В том, что посол США посещает министра иностранных дел России нет ничего удивительного. Американский дипломат может постоянно видеться с руководителем российского внешнеполитического ведомства. Именно это основная причина его пребывания в стране.

Здесь нет даже маленькой сенсации, но российские СМИ используют сам факт приезда на такую встречу. Понятно, что никому, кроме своих правительственных корреспондентов, не позволили бы снимать посла США вблизи МИДа,

– подчеркнул Ярослав Божко.

Россияне используют этот момент для того, чтобы продемонстрировать российской общественности, что не все так плохо, что Трамп не будет на них давить, а с ними якобы хотят договариваться. Все это для того, чтобы создать видимость сильной позиции России.