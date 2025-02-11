Однако, Кремль заявил, что не имеет никакой информации о прилете соратника Трампа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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В России утверждают, что был выполнен рейс санитарного характера

Слухи о прилете Уиткоффа прокомментировал представитель российского диктатора Песков.

Никакой информации нет. И никаких контактов у нас не планируется... Мы говорили, что по линии различных ведомств у нас контакты осуществляются. Они действительно интенсифицировались, как мы уже говорили, по мере того, как администрация также налаживает свою деятельность в Вашингтоне,

– заявил он.

Росавиация также не подтвердила визит спецпредставителя президента США.

"Сегодня в Москву из Вашингтона выполнен разовый технический рейс санитарного характера. Это обычная практика гуманитарного взаимодействия между государствами", – заявили там.

Однако, росСМИ также распространяют информацию, что посол США в Москве Линн Трейси посетила российский МИД. Причины этого визита пока неизвестны.