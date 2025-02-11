Однак, Кремль заявив, що не має жодної інформації про приліт соратника Трампа. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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У Росії стверджують, що був виконаний рейс санітарного характеру

Чутки про приліт Віткоффа прокоментував речник російського диктатора Пєсков.

Жодної інформації немає. І жодних контактів у нас не планується… Ми говорили, що по лінії різних відомств у нас контакти здійснюються. Вони дійсно інтенсифікувалися, як ми вже говорили, у міру того, як адміністрація також налагоджує свою діяльність у Вашингтоні,

– заявив він.

Росавіація також не підтвердила візит спецпредставника президента США.

"Сьогодні до Москви з Вашингтона виконано разовий технічний рейс санітарного характеру. Це звичайна практика гуманітарної взаємодії між державами", – заявили там.

Однак, росЗМІ також поширюють інформацію, що посол США у Москві Лінн Трейсі відвідала російське МЗС. Причини цього візиту поки невідомі.