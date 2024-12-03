Операция ГУР под Липцами повлияла на ситуацию в Курской области: бойцы рассказали, о чем речь

В октябре 2024 года завершилась многомесячная фаза операции, в ходе которой спецназовцам ГУР удалось освободить территории в районе Липцов. Эта зачистка не только повлияла на ситуацию с безопасностью в Харьковской области, но и помогла бойцам, которые воюют на Курщине.

Об этом рассказали участники операции, говорится в материале 24 Канала. В ГУР готовились к проведению операции в течение 6 месяцев – с мая по октябрь.

Смотрите также Были готовыми: Силы обороны о начале массированного наступления врага на Харьковщине

Как операция возле Липцов сковала врага

Так, сейчас подразделения активных действий ГУР МО уже окончательно передали позиции под Липцами "Хартии", а бойцы этого подразделения закрепились на участке фронта. В общем спецназовцам удалось освободить 400 гектаров лесного массива к северу от Харькова. Россияне потеряли убитыми и ранеными почти целый полк.

Однако самое главное цель операции – это истощение врага.

Чтобы не потерять контроль над стратегически важной местностью, россиянам пришлось даже отказаться от переброски резервов с Белгородщины на Курщину. Поэтому освобождение леса под Липцами в определенной степени позволило "разгрузить" наступательные группировки Сил обороны на территории России,

– объяснили участники операции.

Оккупанты хотели захватить Липцы, чтобы терроризировать Харьков из артиллерии. Таким образом они могли уничтожать целые районы города. Однако после операции под Липцами врагу придется изменить свои планы. если "Хартия" удержит позиции, областной центр может находиться в условной безопасности.