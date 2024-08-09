Губернатор региона призвал всех людей быть дома до отбоя красного уровня опасности. Кстати, у россиян в Липецке слышали детонацию на аэродроме и вспыхнул пожар на энергообъекте.

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Что происходит у россиян в Липецке

На рассвете 9 августа губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в городе по состоянию на 5 утра не работал общественный транспорт.

Уже в 6:50 власти региона отменяли красный уровень опасности, то есть транспорт должен был начать курсировать.

В зону эвакуации попадают 416 домовладений. Сейчас (по состоянию на 5:31 – 24 Канал) развернуты пункты временного пребывания в школе села Кузьминские Отвержки и в доме культуры Нового Села. Во все населенные пункты прибыли автобусы для эвакуации жителей,

– заявил губернатор.

По его словам, на месте работают экстренные службы и глава Липецкого муниципального округа. Они ходят к россиянам в дома.

По данным губернатора, под эвакуацию попали жители Копцевых хуторов, Федоровки, Яковлевки, Тынковки.

Однако некоторые россияне не эвакуировались, а спрятались в подвалах. Однако там, где местные эвакуируются, власть говорит, что якобы устанавливает посты для охраны домов и имущества жителей, на подъездных дорогах – посты автоинспекции, движение транспорта ограничено.

Уже в 6:09 9 августа губернатор заявил об угрозе новых взрывов в Липецке. Однако их не было слышно.

Власти региона не говорят о последствиях атаки для оккупантов. Только заявили о 6 раненых.