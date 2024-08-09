Губернатор регіону закликав всіх людей бути вдома до відбою червоного рівня небезпеки. До речі, в росіян в Липецьку чули детонацію на аеродромі та спалахнула пожежа на енергооб'єкті.

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Що відбувається в росіян в Липецьку

Вдосвіта 9 серпня губернатор Липецької області Ігорь Артамонов заявив, що у місті станом на 5 ранку не працював громадський транспорт.

Вже о 6:50 влада регіону скасовувала червоний рівень небезпеки, тобто транспорт мав почати курсувати.

До зони евакуації потрапляють 416 домоволодінь. Наразі (станом на 5:31 – 24 Канал) розгорнуто пункти тимчасового перебування у школі села Кузьмінські Отвержки та в будинку культури Нового Села. До всіх населених пунктів прибули автобуси для евакуації мешканців,

– заявив губернатор.

За його словами, на місці працюють екстрені служби та голова Липецького муніципального округу. Вони ходять до росіян в домівки.

За даними губернатора, під евакуацію потрапили мешканці Копцевих хуторів, Федорівки, Яківлівки, Тинківки.

Проте деякі росіяни не евакуювались, а сховались у підвалах. Проте там, де місцеві евакуюються, влада каже, що нібито встановлює пости для охорони будинків і майна мешканців, на під'їзних дорогах – пости автоінспекції, рух транспорту обмежений.

Вже о 6:09 9 серпня губернатор заявив про загрозу нових вибухів в Липецьку. Проте їх не було чутно.

Влада регіону не говорить про наслідки атаки для окупантів. Тільки заявили про 6 поранених.