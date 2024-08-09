Такое мнение в эфире 24 Канала высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, подчеркнув, что Курская область – не первая, где граждане оказались в опасности, до событий там были серьезные проблемы в Белгородской области. Там эвакуация населения постоянная и гибли люди, что неизбежно в прифронтовых областях. Однако никакой реакции в общественном сознании россиян не происходит.

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В России действует принцип – "каждый за себя"

Российское сознание никогда не реагирует на боль другой части населения своей страны, например, москвичам было безразлично, что происходит в Белгородской области и наоборот, белгородцы не реагируют на проблемы москвичей.

По мнению Яковенко, в России серьезные проблемы с чувством эмпатии, с волнением по поводу того, что где-то происходят неутешительные события. Он отметил, что это свойство, которое является защитным механизмом страны-агрессора и ее населения от реакции на чужие страдания, которое нарабатывалась в течение 74 лет в первую очередь советской властью.

В сталинском лагере был не только принцип "не верь, не бойся, не проси", но и железный принцип не переживать за чужие страдания. Потому что человек, который волнуется за переживания того, кто рядом с ним в камере, имеет меньше шансов выжить. И вот сейчас действует принцип "каждый за себя",

– озвучил Яковенко.

При каких обстоятельствах может произойти перелом в сознании россиян

Российский оппозиционный журналист уверен, что рассчитывать на то, что россияне сейчас будут сочувствовать жителям Курской области – не стоит, этого не происходит сейчас и не будет в дальнейшем. Определенный перелом в массовом сознании, а в первую очередь в сознании военнослужащих, произойдет не по поводу того, что будет огромное количество убитых. Яковенко предполагает, что это может произойти только в результате серьезного военного поражения России и потери ею определенной очень важной части оккупированной территории.

Например, в случае деоккупации Крыма. И вот тогда будет эффект, когда люди скажут, что царь ненастоящий, тогда определенные российские военные части могут начать повторять действия, которые были во времена Пригожина, то есть начать "мятеж",

– прогнозирует Яковенко.