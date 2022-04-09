"Липового" генерала России задержали на въезде в Украину

В пятницу, 8 апреля, пограничники поймали российского "генерала". Он пытался попасть на территорию Украины.

Задержанным оказался молдавский тиктокер. В его телефоне правоохранители обнаружили кадры, на которых мужчина позирует в генеральской форме России.

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Мужчине грозит до трех лет заключения

Также в гаджете задержанного было множество фактов, свидетельствующих о всяческой поддержке оккупантов. Но это еще не все, что удалось обнаружить пограничникам. Так, 49-летний молдаванин регулярно публикует в сети видео, на которых происходит надругательство над государственными символами Украины.



Задержанный мужчина всячески поддерживал россиян / Фото ГПСУ

Горе-"генерала" уже передали сотрудникам Национальной полиции. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы за надругательство над государственными символами Украины.

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