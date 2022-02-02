Как лиса в курятнике: у Байдена прокомментировали заявления Путина об Украине

В администрации Джо Байдена российского президента сравнили с лисой в курятнике. Ассоциации возникли после того, как Владимир Путин заявил об угрозе России со стороны Украины.

Сравнила главу Кремля с хитрым животным спикер Белого дома Джен Псаки. Это произошло на одном из брифингов.

Читайте также Путин цинично заявил, что Украина создает для себя "угрозы"

У Байдена сравнили Путина с лисой в курятнике

Пресс-секретарь заявила, что глава Госдепа Энтони Блинкен использовал некоторые схожие аналогии ранее.

Но когда лиса кричит с крыши курятника, что она боится кур, – что, по сути, они (русские – 24 канал) делают, – этот страх не преподносится как констатация факта,

– отметила Псаки.

Она объяснила: когда президент Путин кричит о страхе перед Украиной и украинцами, это не следует рассматривать как констатацию факта.

"Мы знаем, кто в этом случае лиса", – добавила пресс-секретарь Белого дома. Ведь США видели наращивание войск на границе Украины, а также то, что Россия перебросила войска в Беларусь.

Псаки также назвала цель Вашингтона, которая состоит в том, чтобы работать с другими странами по всему миру, чтобы держать эти границы для дипломатии открытыми. Ведь страна предпочитает деэскалацию и предотвращение вторжения.

Представительница Белого дома подчеркнула, "дверь в дипломатию остается открытой", а деэскалация облегчит продвижение дипломатическим путем.

Но окончательное решение "должен принять Путин".

Реакция Кремля на сравнение Вашингтона

Спикер президента России Дмитрий Песков уже отреагировал на аналогию американцев.

Он отметил, что традиционно Россию всегда с медведем сравнивали. А Путин, мол, "даже при желании на крышу курятника залезть не может – он слишком большой и тяжелый для этого".

Высказывания Путина, повлекшие за собой реакцию США: что известно

Владимир Путин 1 февраля заявил, что в случае вступления Украины в НАТО возможен сценарий, когда Москве придется воевать с Альянсом за оккупированный полуостров Крым.

Напомним, ранее Россия потребовала от США и НАТО гарантий того, что Украина не станет членом Альянса. Получив отказ, Москва возмутилась.

Обратите внимание – почему Путин боится нового вторжения в Украину: смотрите видео