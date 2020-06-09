В Польше проживает более 1,3 миллиона украинцев. И только 5% из них вернулись в Украину после начала пандемии коронавируса и объявления карантина.

Такие цифры озвучил чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцки, передает УНИАН.

К слову Польша может усилить карантин из-за обнаруженных новых вспышек коронавируса

По официальным итогам польских органов власти, в Украину вернулось около 5% украинцев, которые в феврале-марте находились в Польше. Это несколько десятков тысяч граждан,

– заявил Бартош Цихоцки.

По его словам, согласно данным Государственного статистического агентства Польши, по состоянию на декабрь 2019 года в Польше проживали более 1,3 миллиона украинцев. Он добавил, что большинство из них на период карантина остались в Польше.

Цихоцки также предположил, что летом, когда происходят сезонные работы в аграрном и других секторах, украинцев в Польше может быть еще больше – до 2 миллионов человек.

Уже сейчас, после ослабления карантина, есть тенденция, что украинцы продолжают ехать в Польшу, в том числе на летние сезонные работы.

Важно! Такие данные подтверждает и издание Rzeczpospolita: в апреле в Польшу приехали работать 34 тысячи украинцев, а в мае их количество выросло до 94 тысяч. Однако отмечается, что за время пандемии коронавируса из Польши в Украину вернулось около 200 тысяч украинцев, что значительно больше, чем заявляет посол.

Однако, по словам Бартоша Цихоцки, не все украинцы въезжают в Польшу по биометрическим паспортам в рамках безвизового режима, поскольку для того, чтобы работать в стране, необходимо получить рабочую визу. Цихоцки подчеркнул, что, по статистике Евросоюза, среди всех стран ЕС 60-70% рабочих виз украинцам выдает Польша.

Как попасть в Польшу из Украины

Отметим, что между Польшей и Украиной открыты пока четыре пункта пропуска:

Краковец – Корчева

Рава-Русская – Хребенное

Ягодин – Дорогуск

Шегини – Медика (для пешеходного сообщения)

Однако из Украины в Польшу может попасть только ограниченный круг лиц. Туристические поездки между странами пока не разрешены. А украинцы, которые приезжают в Польшу, вынуждены отбыть 14-дневный карантин.