У Польщі проживає понад 1,3 мільйона українців. І лише 5% з них повернулися в Україну після початку пандемії коронавірусу та оголошення карантину.

Такі цифри озвучив надзвичайний і повноважний посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцкі, передає УНІАН.

До слова Польща може посилити карантин через виявлені нові спалахи коронавірусу

За офіційними підсумками польських органів влади, в Україну повернулося близько 5% українців, які у лютому-березні перебували у Польщі. Це декілька десятків тисяч громадян,

– заявив Бартош Ціхоцкі.

За його словами, відповідно до даних Державного статистичного агентства Польщі, станом на грудень 2019 року у Польщі проживали більш як 1,3 мільйона українців. Він додав, що більшість з них на період карантину залишилась у Польщі.

Ціхоцкі також припустив, що влітку, коли відбуваються сезонні роботи в аграрному та інших секторах, українців в Польщі може ще більше – до 2 мільйонів осіб.

Вже зараз, після послаблення карантину, є тенденція, що українці продовжують їхати до Польщі, в тому числі на літні сезонні роботи.

Важливо! Такі дані підтверджує і видання Rzeczpospolita: у квітні у Польщу приїхали працювати 34 тисячі українців, а в травні їхня кількість зросла до 94 тисяч. Однак відзначається, що за час пандемії коронавірусу, з Польщі до України повернулося близько 200 тисяч українців, що значно більше, аніж заявляє посол.

Водночас, за словами Бартоша Ціхоцкі, не всі українці в'їжджають до Польщі за біометричними паспортами в рамках безвізового режиму, оскільки для того, аби працювати в країні, необхідно отримати робочу візу. Ціхоцкі підкреслив, що, за статистикою Євросоюзу, серед усіх країн ЄС 60-70% робочих віз українцям видає Польща.

Як потрапити в Польщу з України

Відзначимо, що між Польщею та Україною відкриті поки працюють чотири пункти пропуску:

Краківець – Корчова

Рава-Руська – Хребенне

Ягодин – Дорогуськ

Шегині – Медика (для пішохідного сполучення)

Однак з України до Польщі можуть потрапити лише обмежене коло осіб. Туристичні поїздки між країнами поки не дозволені. А українці, які приїжджають до Польщі, змушені відбути 14-денний карантин.