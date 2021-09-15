Лишь любая маленькая искра, – Рябошапка не исключает протесты из-за судебной реформы
Источник:24 канал
Совет судей заблокировал реформу на первом же этапе. Украинцы уже давно ждут очищения судебной ветви власти, поэтому реакция на провал может быть бурной.
Такое мнение высказал экс-генпрокурор Руслан Рябошапка в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. Он считает, что для того, чтобы у общества лопнуло терпение, может хватить лишь маленькой искры.
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Есть мало инструментов, которые бы остановили судей в блокировании реформы. Однако один из них – социальные протесты.
Так было под Офисом президента после дела Стерненко в Одессе. Может быть любая маленькая искра, чтобы история повторилась,
– отметил Рябошапка.
Рябошапка: Люди не чувствуют себя в безопасности
У бывшего генпрокурора есть ощущение, что могут вспыхнуть протесты.
"Социология показывает, что люди недовольны, не чувствуют себя в безопасности, в частности из-за судебной ветви власти. К ней нет доверия", – заверил Рябошапка.
Как отметил экс-генпрокурор, реформа в лучшем случае даст первый результат минимум через 6 – 12 месяцев. К этому времени могут быть события, которые спровоцируют массовые протесты.
Блокирование реформы: что известно
- Совет судей 13 сентября должен был выбрать 3 своих представителей в Этический совет. Он впоследствии должна оценивать на добропорядочность членов и кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей.
- Уже на этом этапе судьи заблокировали реформу.
- Владимир Зеленский отреагировал с возмущением. Он 16 сентября на Банковой встретится с председателем Совета судей, Верховного Суда, парламентариями, а также послами "Большой семерки".