Лишь любая маленькая искра, – Рябошапка не исключает протесты из-за судебной реформы

Совет судей заблокировал реформу на первом же этапе. Украинцы уже давно ждут очищения судебной ветви власти, поэтому реакция на провал может быть бурной.

Такое мнение высказал экс-генпрокурор Руслан Рябошапка в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. Он считает, что для того, чтобы у общества лопнуло терпение, может хватить лишь маленькой искры.

К теме Реформу заблокировали: Совет судей Украины не избрал членов этического совета

Есть мало инструментов, которые бы остановили судей в блокировании реформы. Однако один из них – социальные протесты.

Так было под Офисом президента после дела Стерненко в Одессе. Может быть любая маленькая искра, чтобы история повторилась,

– отметил Рябошапка.

Рябошапка: Люди не чувствуют себя в безопасности

Общество возмутилось, когда суд вынес приговор активисту Сергею Стерненку. Его 23 февраля приговорили к 7 годам 3 месяцам лишения свободы. Массовые протесты вспыхнули в этот же день.

У бывшего генпрокурора есть ощущение, что могут вспыхнуть протесты.

"Социология показывает, что люди недовольны, не чувствуют себя в безопасности, в частности из-за судебной ветви власти. К ней нет доверия", – заверил Рябошапка.

Как отметил экс-генпрокурор, реформа в лучшем случае даст первый результат минимум через 6 – 12 месяцев. К этому времени могут быть события, которые спровоцируют массовые протесты.

Блокирование реформы: что известно