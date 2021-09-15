Таку думку висловив ексгенпрокурор Руслан Рябошапка в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Він вважає, що для того, аби у суспільства увірвався терпець, може вистачити лише маленької іскри.
До теми Реформу заблокували: Рада суддів України не обрала членів Етичної ради
Є мало інструментів, які б зупинили суддів у блокуванні реформи. Однак один з них – соціальні протести.
Так було під Офісом Президента після справи Стерненка в Одесі. Може бути будь-яка маленька іскра, щоб історія повторилася,
– зазначив Рябошапка.
Рябошапка: Люди не відчувають себе в безпеці
В ексгенпрокурора є відчуття, що можуть спалахнути протести.
"Соціологія показує, що люди незадоволені, не відчувають себе в безпеці, зокрема через судову гілку влади. До неї немає довіри", – запевнив Рябошапка.
Як зазначив ексгенпрокурор, реформа у кращому разі дасть перший результат щонайменше через 6 – 12 місяців. до цього часу можуть бути події, які спровокують масові протести.
Блокування реформи: що відомо
- Рада суддів 13 вересня мала б обрати 3 своїх представників до Етичної ради. Вона згодом має оцінювати на доброчесність членів та кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
- Вже на цьому етапі судді заблокували реформу.
- Володимир Зеленський відреагував з обуренням. Він 16 вересня на Банковій зустрінеться з головою Ради суддів, Верховного Суду, парламентарями, а також послами "Великої сімки".