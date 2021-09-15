Таку думку висловив ексгенпрокурор Руслан Рябошапка в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Він вважає, що для того, аби у суспільства увірвався терпець, може вистачити лише маленької іскри.

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Є мало інструментів, які б зупинили суддів у блокуванні реформи. Однак один з них – соціальні протести.

Так було під Офісом Президента після справи Стерненка в Одесі. Може бути будь-яка маленька іскра, щоб історія повторилася,

– зазначив Рябошапка.

Довідка. Суспільство обурилося, коли суд виніс вирок активісту Сергію Стерненку. Його 23 лютого засудили до 7 років 3 місяців позбавлення волі. Масові протести спалахнули у цей же день.

Рябошапка: Люди не відчувають себе в безпеці

В ексгенпрокурора є відчуття, що можуть спалахнути протести.

"Соціологія показує, що люди незадоволені, не відчувають себе в безпеці, зокрема через судову гілку влади. До неї немає довіри", – запевнив Рябошапка.

Як зазначив ексгенпрокурор, реформа у кращому разі дасть перший результат щонайменше через 6 – 12 місяців. до цього часу можуть бути події, які спровокують масові протести.

Блокування реформи: що відомо