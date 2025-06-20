Могут ли забрать права за благодарность "аварийкой": в МВД ответили
- Информация о том, что за включение "аварийки" в знак благодарности можно потерять водительские права на год, не соответствует действительности.
- За неправильное использование предупредительных сигналов предусмотрен штраф, но не лишение водительских прав.
В сети появилась информация о том, что за включение "аварийки" в знак благодарности якобы можно потерять водительские права на год. На самом деле эти утверждения не соответствуют действительности.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на МВД Украины и ЦПД.
Смотрите также Как Россия распространяет фейки через искусственный интеллект и для чего создала сеть Pravda
Что на самом деле грозит за благодарность "аварийкой"
По Правилам дорожного движения, аварийная световая сигнализация должна быть включена в следующих случаях:
- вынужденная остановка на дороге;
- остановка по требованию полиции или из-за ослепления фарами;
- движение с техническими неисправностями (если разрешено);
- буксировка транспортного средства;
- перевозка детей (во время посадки/высадки);
- остановка колонны на дороге;
- дорожно-транспортное происшествие.
В то же время ПДД не содержат упоминания об использовании "аварийки" для того, чтобы поблагодарить или попросить прощения.
Важно, чтобы использование "аварийки" всегда соответствовало реальным условиям и не создавало аварийной ситуации на дороге. Вежливость на дороге важна, но безопасность – превыше всего,
– отмечают в МВД.
В ведомстве добавили, что за неправильное использование предупредительных сигналов предусмотрен штраф, однако ни одного по
В ведомстве добавили, что хоть за неправильное использование предупредительных сигналов лишение водительских прав не предусмотрено, нарушителю может грозить штраф.
Напомним, недавно сетью распространилась информация о том, что с 1 июля вырастут штрафы за нарушение ПДД. Однако в полиции опровергли это.