Могут ли забрать права за благодарность "аварийкой": в МВД ответили

В сети появилась информация о том, что за включение "аварийки" в знак благодарности якобы можно потерять водительские права на год. На самом деле эти утверждения не соответствуют действительности.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на МВД Украины и ЦПД.

Смотрите также Как Россия распространяет фейки через искусственный интеллект и для чего создала сеть Pravda

Что на самом деле грозит за благодарность "аварийкой"

По Правилам дорожного движения, аварийная световая сигнализация должна быть включена в следующих случаях:

вынужденная остановка на дороге;

остановка по требованию полиции или из-за ослепления фарами;

движение с техническими неисправностями (если разрешено);

буксировка транспортного средства;

перевозка детей (во время посадки/высадки);

остановка колонны на дороге;

дорожно-транспортное происшествие.

В то же время ПДД не содержат упоминания об использовании "аварийки" для того, чтобы поблагодарить или попросить прощения.

Важно, чтобы использование "аварийки" всегда соответствовало реальным условиям и не создавало аварийной ситуации на дороге. Вежливость на дороге важна, но безопасность – превыше всего,

– отмечают в МВД.

В ведомстве добавили, что за неправильное использование предупредительных сигналов предусмотрен штраф, однако ни одного по

В ведомстве добавили, что хоть за неправильное использование предупредительных сигналов лишение водительских прав не предусмотрено, нарушителю может грозить штраф.

Напомним, недавно сетью распространилась информация о том, что с 1 июля вырастут штрафы за нарушение ПДД. Однако в полиции опровергли это.