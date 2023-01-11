В ОП оценили возможность лишения России ядерного оружия и ее распад на несколько государств

Никто не сомневается, что Украина победит Россию в этой несправедливой войне. В то же время, уже рассуждают, что делать с ядерным потенциалом Кремля и возможным его разделением.

На этот счет своими соображениями поделился советник главы ОП Михаил Подоляк. Он отметил, что в мире должны наработать механизм, согласно которому Россия больше не сможет осуществлять ядерный шантаж.

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Инициатива будет в руках Украины

Украина получит право мощнейшей инициативы. Одной из них будет то, что нужно обсудить на разных уровнях, имеет ли право такая страна, как Россия держать такой огромный арсенал ядерного оружия. Это очень важная тема. Но это тема не только для Украины,

– подчеркнул он.

По словам Подоляка, это тема также для глобального мира, ключевых государств. Им нужно будет избавиться от страха перед Россией и откровенно обсуждать ядерную тематику. Ведь наблюдается тенденция, что ее почему-то выносят за скобки.

Надо задать вопрос: может ли существовать такое государство, как Россия. Которое крайне неэффективно и с точки зрения внутреннего управления, и с точки зрения элементов проявления внешней политической концепции. Может ли такая страна обладать ядерным арсеналом такого типа, какой у нее есть,

– добавил он.

Распадется ли Россия

По словам Подоляка, после победы Украины Россия не распадется на 5 – 6 или 7 случайных стран. Конечно же, внутри страны-агрессорки будут проходить определенные процессы. Но здесь следует понимать, что этот процесс гораздо сложнее.

Прежде всего, не стоит забывать, что отсутствует нормальная аналитика относительно самой России. Это и послужило причиной ошибок многих стран, когда обсуждалась возможность войны против Украины. Когда оценивали силы и возможности Кремля и влияние санкций, наложенных на него.

Советник главы ОП отметил, что в России не смогут сохранить "элиту" путинского типа. Причиной этого есть ее оторванность от современных реалий. Эта условная элита уже не может соответствовать вызовам, стоящим перед миром сегодня.

В то же время он обратил внимание на этнические территории. Именно они могут предложить Кремлю другую формулу сосуществования – конфедерацию. В таком случае они будут постепенно отходить от российской концепции государственности. Так что ядерное оружие будет именно в России. Если точнее, то у того, что от нее останется.

Отметим, что белорусский оппозиционер высказал предположение о ядерном оружии. По мнению Павла Латушко, Путин и Лукашенко планируют разместить его на территории Беларуси. Это не значит, что диктатор из Минска будет руководить им. Кремлю просто нужна новая территория, на которую можно будет перебросить соответствующее вооружение и угрожать всему миру.