Лишат ли Найема, Залищук и Лещенко мандатов из-за выхода из БПП

Мустафа Найем, Сергей Лещенко и Светлана Залищук заявили о выходе из фракции БПП. Теперь вполне вероятным является то, что нардепов лишат мандатов.

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Об этом рассказал юрист Василий Мирошниченко в комментарии 24 каналу. По его словам, формально основание лишить их мандатов есть. И если представители БПП захотят, то они могут это сделать. Поскольку есть императивный мандат и депутаты обязаны действовать по указаниям руководства своей партии.

Если кто-то выходит из депутатской фракции, то его имеют право лишить мандата. Это делает тот самый орган, который выдвигал депутата. В данном случае – съезд партии. После этого следующие по списку нардепы занимают их места.

Эксперт добавил, что для Найема, Залищук и Лещенко лишение мандатов не будет чем-то катастрофическим. Ведь они без проблем смогут попасть в новый парламент после выборов.

Эти нардепы смогут избраться с другой партией. Они люди известные, популярные, с рейтингом. Я думаю, что их охотно возьмет другая политсила к себе. Да, не будут они в парламенте полгода. А потом смогут вернуться,

– отметил юрист.

По его словам, нардепы уже давно говорили о своем желании быть вне фракции БПП, поскольку имели разногласия с политикой этой политсилы. Единственное, что их сдерживало – это вероятность быть исключенными из числа нардепов. Юрист предполагает, что именно скандал из-за расследования программы "Наши деньги" о хищении в "Укроборонпроме" ускорил их решения. Из трех нардепов такую ​​причину выхода из партии назвала только Светлана Залищук.

Что известно о расследовании в "Укроборонпроме"?

Расследователи программы "Наши деньги" собрали доказательства многолетней схемы вымывания сотен миллионов гривен из украинского оборонного комплекса. К этой схеме привлечены друг и партнер президента, член Совета нацбезопасности Олег Гладковский и его 22-летний сын Игорь.



Журналисты выяснили, что некачественные запчасти и технику из России контрабандой продавали "Укроборонпрому" через фирмы-прокладки. В частности, фиктивная компания "Оптимумспецдеталь" за несколько лет получила от государственных бронетанковых заводов около 100 миллионов гривен.