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      Лишат ли Найема, Залищук и Лещенко мандатов из-за выхода из БПП

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      Депутаты и раньше говорили о разногласиях во взглядах с политикой БПП
      Депутаты и раньше говорили о разногласиях во взглядах с политикой БПП / 24 канал

      Мустафа Найем, Сергей Лещенко и Светлана Залищук заявили о выходе из фракции БПП. Теперь вполне вероятным является то, что нардепов лишат мандатов.

      Читайте также: Найем, Лещенко и Залищук выходят из фракции БПП

      Об этом рассказал юрист Василий Мирошниченко в комментарии 24 каналу. По его словам, формально основание лишить их мандатов есть. И если представители БПП захотят, то они могут это сделать. Поскольку есть императивный мандат и депутаты обязаны действовать по указаниям руководства своей партии.

      Если кто-то выходит из депутатской фракции, то его имеют право лишить мандата. Это делает тот самый орган, который выдвигал депутата. В данном случае – съезд партии. После этого следующие по списку нардепы занимают их места.

      Эксперт добавил, что для Найема, Залищук и Лещенко лишение мандатов не будет чем-то катастрофическим. Ведь они без проблем смогут попасть в новый парламент после выборов.

      Эти нардепы смогут избраться с другой партией. Они люди известные, популярные, с рейтингом. Я думаю, что их охотно возьмет другая политсила к себе. Да, не будут они в парламенте полгода. А потом смогут вернуться,
      – отметил юрист.

      По его словам, нардепы уже давно говорили о своем желании быть вне фракции БПП, поскольку имели разногласия с политикой этой политсилы. Единственное, что их сдерживало – это вероятность быть исключенными из числа нардепов. Юрист предполагает, что именно скандал из-за расследования программы "Наши деньги" о хищении в "Укроборонпроме" ускорил их решения. Из трех нардепов такую ​​причину выхода из партии назвала только Светлана Залищук.

      Что известно о расследовании в "Укроборонпроме"?
      Расследователи программы "Наши деньги" собрали доказательства многолетней схемы вымывания сотен миллионов гривен из украинского оборонного комплекса. К этой схеме привлечены друг и партнер президента, член Совета нацбезопасности Олег Гладковский и его 22-летний сын Игорь.

      Журналисты выяснили, что некачественные запчасти и технику из России контрабандой продавали "Укроборонпрому" через фирмы-прокладки. В частности, фиктивная компания "Оптимумспецдеталь" за несколько лет получила от государственных бронетанковых заводов около 100 миллионов гривен.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Мустафа Найем Верховная Рада Сергей Лещенко Коррупционные схемы в Укроборонпроме Блок Петра Порошенко
      Источник: 24 канал
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