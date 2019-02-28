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      Чи позбавлять Найєма, Заліщук та Лещенка мандатів через вихід із БПП

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      Депутати й раніше говорили про розбіжності у поглядах з політикою БПП
      Депутати й раніше говорили про розбіжності у поглядах з політикою БПП / 24 канал

      Мустафа Найєм, Сергій Лещенко та Світлана Заліщук заявили про вихід із фракції БПП. Тепер цілком імовірним є те, що нардепів позбавлять мандатів.

      Читайте також: Найєм, Лещенко і Заліщук виходять з фракції БПП

      Про це розповів юрист Василь Мірошніченко у коментарі 24 каналу. За його словами, формально підстава позбавити їх мандатів є. І якщо представники БПП захочуть, то вони можуть це зробити. Оскільки є імперативний мандат і депутати зобов'язані діяти за вказівками керівництва своєї партії. 

      Якщо хтось виходить із депутатської фракції, то його мають право позбавити мандату. Це робить той самий орган, який висував депутата. У цьому випадку – з'їзд партії. Після цього наступні за списком нардепи займають їхні місця.  

      Експерт додав, що для Найєма, Заліщук та Лещенка позбавлення мандатів не буде чимось катастрофічним. Адже вони без проблем зможуть потрапити в новий парламент після виборів.

      Ці нардепи зможуть обратися з іншою партією. Вони люди відомі, популярні, з рейтингом. Я думаю, що їх охоче візьме інша політсила до себе. Так, не будуть вони у парламенті півроку. А потім зможуть повернутися,
      – зазначив юрист.

      За його словами, нардепи вже давно говорили про своє бажання бути поза фракцією БПП, оскільки мали розбіжності з політикою цієї політсили. Єдине, що їх стримувало – це ймовірність бути виключеними з числа нардепів. Юрист припускає, що саме скандал через розслідування програми "Наші гроші" щодо розкрадання в "Укроборонпромі" пришвидшив їхнє рішення. З трьох нардепів таку причину виходу з партії назвала лише Світлана Заліщук. 

      Що відомо про розслідування в "Укроборонпромі"?
      Розслідувачі програми "Наші гроші" зібрали докази багаторічної схеми вимивання сотень мільйонів гривень з українського оборонного комплексу. У цій схемі залучені друг і партнер президента, член Ради нацбезпеки Олег Гладковський та його 22-річний син Ігор.

      Журналісти з'ясували, що неякісні запчастини та техніку з Росії контрабандою продавали "Укроборонпрому" через фірми-прокладки. Зокрема, фіктивна компанія "Оптимумспецдеталь" за декілька років отримала від державних бронетанкових заводів близько 100 мільйонів гривень.

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      Теги: Новини України Новини політики Мустафа Найєм Верховна Рада Сергій Лещенко Корупційні схеми в Укроборонпромі Блок Петра Порошенка
      Джерело: 24 канал
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