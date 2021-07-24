Лишение украинского гражданства при получении российского: зарегистрировали законопроект

В Верховной Раде 23 июля зарегистрировали законопроект, согласно которому человека могут лишить украинского гражданства, если тот добровольно получит российское.

Законопроект передали на рассмотрение руководству. Его текст еще не обнародовали.

Кстати В декларациях будет графа о двойном гражданстве: Зеленский подписал указ

Инициаторами проекта были трое нардепов: Оксана Савчук, Наталия Пипа и Николай Княжицкий.

Заметим, что Конституция Украины запрещает двойное гражданство. Однако правительство должно урегулировать этот, разработав специальный законопроект. Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее сказал, что вопрос двойного гражданства является для нашего государства очень важным.

Графа о двойном гражданстве будет в декларации

Накануне президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел графу о двойном гражданстве в декларациях. Таким образом он ввел в действие решение СНБО от 16 июля.

Такую графу вводят для предотвращения возникновения конфликта интересов из-за двойного гражданства.

! Предполагают, что в Украине есть от 3 до 4 миллионов граждан с двойным гражданством. Больше всего из них имеют именно российские паспорта. Это примерно 1,5 – 2 миллиона.