Россияне бросили все силы на захват Лисичанска: город страдает от нескончаемых авиаударов

Российские военные беспрестанно обстреливают Лисичанск. Местные жители мечтают хотя бы о получасе покоя и тишины.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что враг бросил практически все силы на захват города. Теперь найти безопасное место в Лисичанске – очень тяжело.

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Разрушения и диверсанты: какая ситуация в Лисичанске

Люди мечтают хотя бы о получасе тишины, но оккупанты не останавливаются, обстреливая из всех имеющихся видов вооружения. Вчера на Лисичанск совершено несколько авианалетов. Разрушений очень много,

– отметил Гайдай.

Под удар попали территория нефтеперерабатывающего завода и район Волчеяровки. Отделение полиции полностью уничтожено. В то же время, количество поврежденных жилых домов уже даже не успевают считать. В подвале одного из домов обнаружили тело женщины без признаков жизни. Перед этим дом горел.

Кроме того, в Лисичанск регулярно пытаются прорваться российские диверсанты. 29 июня одну ДРГ обезвредили в районе Верхнекаменки.

Гайдай подчеркнул, что россияне не перестают обстреливать территории вдоль реки Северский Донец, а также Лисичанский содовый завод.

Последствия обстрелов Лисичанска / Фото из телеграма Сергея Гайдая

Что происходит в городе утром 30 июня

Оккупационное войско пытается блокировать Лисичанск и взять под контроль трассу Лисичанск – Бахмут. Утром 30 июня россияне ведут наступление вблизи Верхнекаменки и штурмовые действия возле Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Вооруженные Силы Украины прилагают максимальные усилия, чтобы помешать врагу.

К теме смотрите видео об одном дне на позициях в районе Лисичанска: