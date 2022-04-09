Массовые пожары пока не могут локализовать
О возгорании сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он с яростью написал, что "враг взялся за свое любимое дело" – уничтожение жилых массивов.
Внимание Большая битва за Донбасс де-факто уже началась, – МВД
Утром орки взялись за любимое дело – расстреливают жилые кварталы мирных городов. В Лисичанске пылает многоэтажка, АЗС и предприятие. Тушение невозможно из-за обстрелов,
– написал Гайдай.
Люди продолжают гибнуть от рук оккупанта
Кроме того, в Рубежном в результате обстрела жилого дома ранены 4 человека.
Также, по словам Гайдая, в Северодонецке в старом районе города обнаружена погибшая женщина.
В сети просят не распространять никаких фото
Сергей Гайдай обратился к представителям СМИ с предупреждением, чтобы они ни в коем случае не распространяли фото или видео с мест возникновения пожаров.
Уважаемые местные телеграмы, последнее китайское предупреждение, никаких адресов, никаких фото или видео, которые могут раскрыть расположение объектов, попавших под обстрел! Не становитесь корректировщиками огня,
– добавил глава Луганской ОВА.
Напомним, что ситуация в Луганской области в дальнейшем остается сложной.Враг беспощадно обстреливает города из авиации. Кроме того, интенсивность обстрелов ежедневно увеличивается.