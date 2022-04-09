Масові пожежі наразі не можуть локалізувати
Про загоряння повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він з люттю написав, що "ворог взявся за свою улюблену справу" – знищення житлових масивів.
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Зранку орки взялися за свою улюблену справу – розстрілюють житлові квартали мирних міст. У Лисичанську палає багатоповерхівка, АЗС та підприємство. Гасіння не можливе через обстріли,
– написав Гайдай.
Люди продовжують гинути від рук окупанта
Крім того, у Рубіжному внаслідок обстрілу житлового будинку поранено 4 людини.
Також, за словами Гайдая, в Сєвєродонецьку в старому районі міста виявлено загиблу жінку.
У мережі просять не поширювати жодних фото
Сергій Гайдай звернувся до представників ЗМІ із попередженням, аби ті в жодному разі не поширювали фото чи відео з місць виникнення пожеж.
Шановні місцеві телеграм-канали, останнє китайське попередження, жодних адрес, жодних фото чи відео, які можуть розкрити розташування об‘єктів, які потрапили під обстріл! Не ставайте корегувальниками вогню,
– додав очільник Луганської ОВА.
Нагадаємо, що ситуація на Луганщині надалі залишається складною. Ворог нещадно обстрілює міста з авіації. Крім того, інтенсивність обстрілів щодня збільшується.
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