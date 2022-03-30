В Лисичанске под завалами нашли погибшего, 13 человек удалось спасти

На Луганщине в Лисичанске под завалами нашли 1 погибшего. К счастью, 13 человек удалось спасти.

Утром 30 марта оккупанты интенсивно били по Лисичанску. Спасатели продолжают разбирать завалы. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА.

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Утром Лисичанск содрогнулся от интенсивных обстрелов российской армией. Имеем значительные разрушения жилых многоэтажных домов. Под завалы попали люди, которые в тот момент еще спали,

– пишет Гайдай.

На место сразу выехали ГСЧС с 13 пожарными. Сейчас они спасли из-под завалов 5 человек, еще 8 – эвакуировали в безопасные места. Один человек погиб.

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