Об этом пишут местные телеграм-каналы, в том числе "Новости Донбасса". Там утверждают, что прилет находился в здании бывшего училища, где оккупанты обустроили собственную базу.

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В Лисичанске могли поразить вражескую базу

Около 23:40 во временно оккупированном Лисичанске прогремели мощные взрывы. После этого, возможно, начали детонировать боеприпасы. Факт того, что в Лисичанске раздались взрывы, подтвердили в оккупационной администрации.

В 00:40 (23:40 по Киеву – 24 Канал) улицы города осветили разрывы снарядов. Но даже чудеса в новом году на нашей стороне – в результате обстрела ни один мирный житель не пострадал,

– сообщили оккупанты.

Местные телеграм-каналы пишут, что взрывы прогремели на территории одного из училищ, где оккупанты обустроили базу. Вероятно, говорится о 94-м училище. Именно в здании этого учебного заведения русские "казацкие" добровольческие отряды "Кубань".

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