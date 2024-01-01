Про це пишуть місцеві телеграм-канали, зокрема "Новости Донбасса". Там стверджують, що приліт був у будівлю колишнього училища, де окупанти облаштували власну базу.
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У Лисичанську могли уразити ворожу базу
Близько о 23:40 у тимчасово окупованому Лисичанську пролунали потужні вибухи. Після цього, ймовірно, почали детонувати боєприпаси. Факт того, що у Лисичанську пролунали вибухи підтвердили в окупаційній адміністрації.
О 00:40 (23:40 за Києвом – 24 Канал) вулиці міста освітили розриви снарядів. Але навіть дива у новому році на нашому боці – в результаті обстрілу жоден мирний житель не постраждав,
– повідомили окупанти.
Місцеві телеграм-канали пишуть, що вибухи пролунали на території одного з училищ, де окупанти облаштували базу. Ймовірно, мовиться про 94-е училище. Саме у будівлі цього навчального закладу російські "казацкіє" добровольчі загони "Кубань".
Окуповані території: останні новини
- Зранку 1 січня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи. У небо відразу здійнялися клуби диму. Згодом Сили спеціальних операцій повідомили, що на Донеччині знищили ЗРК "Бук".
- У ніч проти 1 січня окупанти заявили про вибухи в Донецьку. Російські загарбники бідкалися, що буцімто під ударом опинився готель "Донецьк палас". Кремлівські пропагандисти заявили, що нібито 4 людини загинуло, ще 13 – зазнали поранень.
- У ніч проти 28 грудня у тимчасово окупованому Мелітополі згоріла лазня, у якій полюбляли відпочивати російські військові. Символічно, що пожежу влаштували самі російські рятувальники, які відзначали професійне свято.