В Лисичанске россияне заминировали трассу, по которой ехал эвакуационный автобус

Ворог за допомогою безпілотника замінував трасу в Лисичанську. Цим маршрутом мав проїжджати евакуаційний автобус з людьми. На щастя, трагедії вдалось уникнути.

Также вражеские силы обстреляли Новодружеск и Приволье. Как сообщил в своем телеграме Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА, всего провели эвакуацию из 6 городов и сел. Почти в каждом враг нарушает "режим тишины".

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Как сообщил Гайдай, россияне утром 1 апреля открыли огонь по Горному, а также по старым районам Северодонецка, Новодружеска и Приволья.

В Лисичанске на пути эвакуационного автобуса оказались мины. Водитель заблаговременно увидел опасные предметы и изменил маршрут. Трагедии удалось избежать,

– сообщил Гайдай.

По информации главы Луганска, россияне сбросили мину на дорогу с помощью беспилотника.

Напомним, 31 марта Гайдай предупредил, что в ближайшее время ситуация на Луганщине может ухудшиться. Людей призвали не откладывать эвакуацию.

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