В Лисичанске снаряд прилетел вблизи областной детской больницы

Ночью оккупанты обстреливали Лисичанск возле Северодонецка. Один снаряд прилетел вблизи областной детской больницы.

Об этом сообщили в Офисе Президента со ссылкой на утреннюю справку от Луганской ОГА.

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Пострадал ли кто-нибудь? Пострадавших от авиаудара нет, поскольку снаряд попал не в больницу, а во двор. Там только незначительные повреждения.

Кроме того, известно, что сейчас горячо в Попасной. Там перебили газоотвод, поэтому некоторые дома могут не иметь газа и отопления.

Добавим, что ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай прокомментировал обстрелы в Лисичанске, где оккупанты повредили местный пивной завод, не являющийся стратегическим объектом. Там погиб 1 человек. По его словам, оккупанты стреляют наугад.

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