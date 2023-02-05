Об этом сообщили на сайте инициативы Radarom. Деньги на радары противовоздушной обороны собирала коалиция из четырех организаций.
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Отмечается, что планируется закупить и передать их для Вооруженных Сил Украины.
Литва будет с Украиной
На успешный сбор в 6 миллионов евро отреагировал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. Он отметил, что страна не устала поддерживать Украину и будет делать это дальше.
Литва – это всего 3 миллиона человек, но на этой неделе мы собрали 6 миллионов евро на покупку систем противовоздушной обороны для Украины. Здесь нет никаких признаков усталости. Мы будем стоять с Украиной до победы, – подчеркнул Ландсбергис.
Помощь Украине от Литвы: последние новости
- Литовский журналист Андрюс Топинас, координировавший сбор на радары, рассказал, что средства помогут Украине выявлять дроны-камикадзе и ракеты.
- Литва 19 января объявила, что предоставит Украине военную помощь на примерно 125 миллионов евро. Туда войдут десятки зенитных установок L-70, боеприпасы и 2 вертолета Ми-8.
- Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас отметил, что с 24 февраля по 24 декабря 2022 года Украина от Литвы получила военную помощь на 283 миллиона евро.