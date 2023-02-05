Про це повідомили на сайті ініціативи Radarom. Гроші на радари протиповітряної оборони збирала коаліція з чотирьох організацій.

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Зазначили, що планують закупити й передати їх для Збройних Сил України.

Зауважте! Литва придбає радари для ППО ізраїльського виробництва. Активісти планували зібрати мінімум 5 мільйонів євро. Про збір оголошували на Литовському національному радіо та телебаченні.

Литва буде з Україною

На успішний збір 6 мільйонів євро відреагував міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс. Він зазначив, що країна не втомилася підтримувати Україну й робитиме це надалі.

Литва – це лише 3 мільйони людей, але цього тижня ми зібрали 6 мільйонів євро на купівлю систем протиповітряної оборони для України. Тут немає жодних ознак втоми. Ми будемо стояти з Україною до перемоги, – наголосив Ландсбергіс.

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