Про це 24 Каналу розповів литовський журналіст Андрюс Тапінас. За його словами, з початку цього тижня у Литві триває збір коштів на ізраїльські радари для української ППО. Один такий виріб коштує 1 мільйон євро. Він допомагає виявити дрони-камікадзе та ракети.

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Вже перевиконали план

Як наголосив Тапінас, вони очікували назбирати щонайменше 5 мільйонів євро. Але зараз на рахунках перебуває вже майже 6 мільйонів. І збір не зупиняється.

Вчора була так звана "щаслива година". Наша велика ІТ-компанія сказала, що подвоїть всі гроші, які зберуть литовці за одну годину. Це був великий азарт. Все транслювали в ефірі національного мовника та в соцмережах. Ніхто не очікував, що за годину можна зібрати більш ніж 1 мільйона євро,

– зазначив Тапінас.

ІТ-компанія дотрималася свого слова і подвоїла суму. Це, ймовірно, найбільший донат від бізнесу у Литві для українців.

Ніхто не втомлюється допомагати Україні

Журналіст підкреслив, що литовське суспільство не втомлюється допомагати Україні. Цього разу їм взагалі вдалося побити рекорд із залучених коштів. Попередній був на зборі на "Байрактари" – тоді литовці передали 5 мільйонів 900 тисяч євро.

От я зараз сиджу біля моря в цей вихідний, п'ю каву. Як ми можемо втомитися? Що це таке – переказати гроші? Це нічого у порівнянні з тим, що відбувається у вас в країні. І вся Литва готова допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно,

– зауважив Тапінас.

І це лише одна велика акція. У Литві йдуть багато інших зборів для України – на генератори, на свічки в окопах, на гуманітарну допомогу тощо. Багато працює й уряд, який намагається допомагати і зброєю, і на дипломатичному рівні.

Вони теж працюють на дипломатичному фронті. Разом з колегами з інших балтійських країн та Польщі постійно повторюють західним колегам, що Захід не може зупинитися і піти на поступки, – стверджує журналіст.

Литовці збирають на радари для України